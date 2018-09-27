Enerjinin adı nano
Avustralya’da bilim insanları, Güneş enerjisini hidrojen gibi temiz yakıtlara çeviren hem son derece çevre dostu hem de düşük maliyetli yeni bir yöntem keşfettiklerini duyurdu. Doğa dostu enerji anlamına gelen yöntem, nano kristallere dayanıyor.
Curtin Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, temiz yakıt üretiminde güneş enerjisini dönüştüren çok etkili bir katalizör gibi hareket eden nano kristaller geliştirdi. Geliştirilen nano kristallerin, hiçbir zehirli metal içermediği belirtildi. Araştırma ekibi lideri Guohua Jia, daha önce güneş ışığından enerji elde etmek ve bu enerjiyi hidrojen gibi temiz yakıtlara dönüştürmek için kullanılan katalizörlerde platin, iridyum ve rutenyum gibi ağır metallerle kadmiyum temelli yarı iletkenlere başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Guohua, kadmiyumun çok zehirli, platin, iridyum ve rutenyum gibi metallerin de çok maliyetli olduğuna işaret etti ve nano kristalli yeni yöntemin hem çok daha temiz hem de ucuz olduğunu, ayrıca çok çeşitli endüstri sahalarında kullanılabileceğini belirtti.
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