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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Endonezya'dan 'FETÖ'nün tüm faaliyetleri haramdır' fetvası

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Endonezya'dan 'FETÖ'nün tüm faaliyetleri haramdır' fetvası

Endonezya Sufi Ulema Meclisi ve Asya Sufi Ulema Meclisi ortak fetva yayımladı. Fetvada "FETÖ'nün tüm dünyada yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır." denildi.

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi'nin (DUTA) yayımladığı ortak fetvada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu bildirildi.

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve Asya Sufi Ulema Meclisi (DUTA), terör örgütü FETÖ hakkında verdiği ortak fetvaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, FETÖ'nün tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu belirtildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Kur'an ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifat yaptığı belirtilen açıklamada, Gülen'in öğretilerinin, Kur'an ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

"FETÖ'NÜN FAALİYETLERİNE KATILMAK HARAM"

Açıklamada, "Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır." ifadeleri kullanıldı.

Gülen'in başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaydığı fakat daha sonra Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği belirtilen açıklamada, Gülen'in bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Gülen'in sufiliğe dair bütün davranış ve fikirlerinin hatalı olduğu, tasavvufi değerlere zarar verdiği ve vermeye devam ettiği vurgulandı.

"FETÖ, SİYONİSTLERLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİ OLAN BİR HAREKET"

Gülen ve takipçilerinin Allah'a tövbe etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fetullah Gülen hareketi ve cemaati, sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "FETÖ yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara, özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermesi gerekiyor." denildi.

Endonezya başta olmak üzere diğer ülke liderlerine ve halklarına çağrı yapılan açıklamada, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin durdurulması, İslami akideye zarar veren kitaplarının yasaklanması ve toplatılması istendi.

Meclis üyeleri, açıklamaya, "Bizler Allah nezdinde bu fetvanın mesuliyetini üzerimize alıyoruz." notunu düştü.

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