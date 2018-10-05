Endonezya'daki toplu konutta 1000'den fazla kişi ölmüş olabilir
28 Eylül Cuma günü yaşanan 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da bir toplu konut sitesinde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kalmış olabileceği açıklandı.
28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiden en fazla etkilenen kent olan Palu'da, hükümetin yaptığı konut dev projesindeki binalar depremin şiddetiyle toprağın altına gömülmüştü.
Sitede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Sitenin enkazının altında daha önce 100 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Fakat tahminler bugün 10 katına çıkarılarak 1000'e çekildi.
Endonezya hükümeti, ülke genelindeki arama kurtarma operasyonlarının bugün sona ereceğini açıklamıştı.
Deprem ve tsunami nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1571'e çıktı. Yaralıların sayısı ise 2549 olarak açıklandı.
Evsiz kalan 70 bin 821 kişi için 140 ayrı noktada barınma imkanı sağlanıyor. Birleşmiş Milletler ülke çapında yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 200 bin olduğunu açıkladı.
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