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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı

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Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Sulawesi eyaletinde hafta başından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 13 bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'dan 68'e çıktığını açıkladı.

Bölgedeki afette 47 kişinin yaralandığını ve şu ana kadar da 7 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindiklerini paylaşan Nugroho, 6 bin 757 afetzedenin güvenli bölgeye tahliye edildiğini aktardı.

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, yaptığı açıklamada, hükümetin, bölgedeki afette yaşamını yitiren kurbanların ailelerine kişi başı 15 milyon rupiah (yaklaşık bin 65 dolar) tazminat ödeyeceğini belirtti.

Eyalet genelinde şiddetli yağışların Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar ve Sinjai bölgelerini olumsuz etkilediği açıklanmıştı.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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