Endonezya'daki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEndonezya'daki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Endonezya'daki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
30.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Endonezya'daki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endonezya'daki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler dahil ölü sayısının 4 bin 340 olduğu açıklandı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Orta Sulawesi Valisi Longki Djanggola yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan felaket sonrası yapılan incelemelerdeki nihai sayımda kayıp ve kimliği tespit edilemeyenlerle 4 bin 340 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

667 HALA KAYIP, 1016 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Deprem ve tsunamide en çok can kaybının 2 bin 141 kişiyle Palu kentinde yaşandığını aktaran Djanggola, 289 kişinin Sigi’de, 212 kişinin Donggala ve 15 kişinin de Parigi öldüğünü ifade etti.

Djanggola, bölge genelinde 667 kişinin hala kayıp olduğu ve bin 16 kişinin kimliğinin tespit edilemediği ve bunları da artık ölü saydıklarını kaydetti.

Endonezyadaki depremde 4 bin 340 kişi hayatını kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül 2018'de, Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Felakete ilişkin en son yapılan açıklamada, 2 bin 256 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması