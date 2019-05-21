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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.05.2019 - 03:30, Son Güncelleme:

Endonezya'da Widodo yeniden başkanı seçildi

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Endonezya'da Widodo yeniden başkanı seçildi

Endonezya’nın mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 55,50’ini alarak yeniden başkan seçildi.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), ülkede 17 Nisan’da yapılan ve iki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, 85 milyondan fazla oy alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo’nun kazandığını duyurdu.

KPU, Widodo’nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun ise yüzde 44,50’lik oranla 68 milyondan fazla oy aldığını bildirdi.

Öte yandan 16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisi’ne (DPR) girmeye hak kazanırken, PDI-P partisi yüzde 19,33 oy oranı ile birinci, muhalefetteki Gerindra Partisi de yüzde 12,57 oy oranı ile ikinci parti oldu.

KPU, seçim sonuçlarını açıklanması beklenen 22 Mayıs tarihinden önce açıkladı.

Öte yandan seçime hile karıştığını ve sonuçlara itiraz edeceğini açıklayan Subianto ve destekçilerinin, başta başkent Cakarta olmak üzere ülke genelinde KPU’nun resmi seçim sonuçlarını protesto etmesi bekleniyor.

Yapılması beklenen sokak gösterilerinde terör saldırısı olduğu uyarısı yapan emniyet yetkilileri de seçim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirmişti.

Yetkililer ayrıca, gösteri yapılmaması ve halkın da toplanan kalabalıklardan uzak durması uyarısı yapmıştı.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

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