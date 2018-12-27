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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
27.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Endonezya’da tsunami bölgesindeki yanardağ için alarm seviyesi yükseltildi

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Endonezya’da tsunami bölgesindeki yanardağ için alarm seviyesi yükseltildi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin turuncu (Siaga) seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

PVMBG, yanardağ kraterini çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.

Anak Krakatau Gözlem Merkezi Başkanı Windi Cahya Untung da volkanik hareketliliğin arttığını gözlemlediklerini ve bu nedenle seviyenin artırıldığını bildirdi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, her 20 saniyede bir patlama yaşanan yanardağın günlük ortalama 500 bin metreküp lav püskürttüğünü ifade ederek, yanardağdan kopan büyük kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Daha önce ikinci seviye (Waspada) için alarm verilen yanardağda, temmuz ayından bu yana sıklıkla patlamalar oluyor.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şu ana kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. 

Bölgede Anak Krakatau Yanardağı’nın güneyinde yer alan Krakatau Adası’ndaki Krakatau Yanardağı’nda Ağustos 1883’te oluşan patlamalarda 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

 

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