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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Endonezya'da seçim sonucu protestoları: 8 ölü

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Endonezya'da seçim sonucu protestoları: 8 ölü

Endonezya'da geçen ay yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarına hile karıştırıldığı gerekçesiyle itiraz eden protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 8’e yükseldiği açıklandı.

Başkent Cakarta'nın Valisi Anies Baswedan, salı gününden bu yana süren protestolarda, eylemciler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 8'e çıktığını, olaylarda 700’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.     

Gösterilerde 4 kişinin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini aktaran emniyet yetkilileri gözaltına alınan bazı kişilerin terör örgütü DEAŞ ile ilişkili gruplardan olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.     

Gösterilerin ilk gününde, polisin dağıtmak istediği eylemcilerin güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık vermesiyle gerilim tırmanmış, 6 kişi ölmüştü.      

Endonezyada seçim sonucu protestoları: 8 ölü

Seçim Denetleme Kurumu önünde dün akşam düzenlenen protestolarda da polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı.     

Gösterilerde şu ana kadar 300’den fazla kişi de gözaltına alındığı belirtildi.     

Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile karıştırıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.     

Endonezyada seçim sonucu protestoları: 8 ölü

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını salı günü açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun oy oranının yüzde 44,50 olduğunu, oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.       

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