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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
14.10.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Endonezya'da ölü sayısı artıyor

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Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 91'e yükseldi.

Depremin ardından düne kadar bölgede 534 artçı sarsıntı yaşandığı bilgisini paylaşan yetkililer, afet sonrası yerinden olan yaklaşık 80 bin kişi için çadır, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 

Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, yetkililer izniyle gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor. Bölge için ilan edilen acil durum 26 Ekim'e kadar uzatılmıştı. 

Dünya Bankası’ndan deprem bölgelerine destek 

Öte yandan, Bali'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, Dünya Bankasınca yapılan basın açıklamasında, depremin vurduğu Sulawesi ve Lombok'un yeniden yapılanmasını destekleme amacıyla hükümete 1 milyar dolara kadar kaynak sağlamasının planlandığı kaydedildi. 

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adasında Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. 

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti. 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü. 

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