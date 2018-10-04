Endonezya'da Gamalama Yanardağı faaliyete geçti
Geçtiğimiz cuma günü yaşanan 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami sonrası Gamalama Yanardağı da faaliyete geçti. Gamalama Yanardağı, Endonezya'da depremin ardından faaliyete geçen üçüncü yanardağ oldu.
Endonezya'nın Ternate Adası'nda yer alan Gamalama Yanardağı, geçtiğimiz Cuma günü ülkede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün kül püskürtmeye başladı.
1400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği 7.5 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinin ardından geçtiğimiz çarşamba günü Soputan ve Krakatoa Yanardağları faaliyete geçmişti.
Soputan Yanardağı'nın püskürttüğü kül bulutları 6000 metre irtifaya kadar yükseldi.
Endonezya'daki 7.5'lik depremin ardından ölü sayısının bin 424'e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkenin uzak bölgelerindeki kayıplar hakkında henüz net bir veri olmadığı için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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