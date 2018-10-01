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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
01.10.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Son dakika: Endonezya'da depremin korkunç görüntüsü

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Endonezya’da deprem ve tsunaminin ardından ölü sayısı anbean artıyor. 7.4'lük depremin görüntüleri ortaya çıktı.

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  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Endonezya’da 7.4'lük depremin ardından gelen tsunamide ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı şuan için 832 ancak Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "The Jakarta Post"un haberine göre, BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Orta Sulawesi yönetiminin, felaketin ardından bölgede 28 Eylül'den 11 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiğini aktardı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Depremin ne kadar ölümcül olduğu videolarda ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anı gözler önüne seriliyor. İnsanlar çocuklarını da alıp canlarını kurtarmak için kaçmaya çalışırken bulundukları bölgedeki bütün evler bir anda çökmeye başlıyor.

ERDOĞAN:HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, depremle sarsılan Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı. 

ÖLÜMCÜL "PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ"

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'de meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

 

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