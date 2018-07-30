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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
30.07.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Endonezya'da depremde 266 kişi mahsur kaldı

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Endonezya'da depremde 266 kişi mahsur kaldı

Endonezya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen depremde en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Pazar yerel saatle sabah 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde 160'dan fazla kişi de yaralandı.

Tırmanma ve doğa yürüyüşü rotasıyla meşhur olan Rinjani Dağı'na çıkmak amacıyla yola çıkan 266 kişinin ise mahsur kaldığı açıklandı.

Depremin tetiklemesiyle toprak kaymalarının yaşandığı, bu da kaçış yollarının kesilmesine neden olduğu belirtildi.

Yüzlerce arama kurtarma görevlisi dağda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. 

Ekiplere helikopterler de eşlik ediyor.

Endonezyada depremde 266 kişi mahsur kaldı

Yetkililer, 500'den fazla yürüyüşe çıkan turistin kurtarıldığını ancak 266 kişinin halen kurtarılmayı beklediğini aktardı.

Tırmanışçı Khairul Azi, bir grup yürüyüşçüyle birlikte doğada mahsur kaldıklarını söyledi.

New Straits Times'a konuşan Azi, "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi.

Fransa, Tayland, Hollanda ve Malezya'dan yürüyüşe gelen çok sayıda kişi kurtarılmayı bekliyor.

Ölenler arasında yürüyüşe çıkan bir Malezyalı turist ile düşen kayaların altında kalan bir Endonezyalı turistin olduğu açıklandı. 

Endonezyada depremde 266 kişi mahsur kaldı

Bali'nin komşusu

Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adada 60'dan fazla artçı deprem yaşandı. Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu.

Depremin ardından yüz binlerce ev zarara uğradı, yüzlerce kişi ise evsiz kaldı.

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Yurttaş Koruma Direktörü Lalu Muhammad Iqbal ise "Deprem çok güçlüydü. Turistler panik ve korku halinde otellerini terk etti" dedi. 

Depremler sık yaşanıyor

Aktif fay hatları ve volkanların yer aldığı ve Pasifik Okyanusu'nun tüm kıyılarını dolaşan Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke.

2016'da da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evinden olmasına yol açmıştı.

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