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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Endonezya'da başkent Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu

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Endonezya'da başkent Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası'ndaki başkent Cakarta'nın, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı.

Widodo, başkentin taşınacağı yeni yere ilişkin Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo, Kalkınma Bakanı Bambang Brodjonegoro, Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar, Cakarta Valisi Anies Baswedan ve diğer yetkililer ile Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Widodo, hükümet yetkilileri ve meclisin ortak kararıyla başkent Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla yeni başkentin Kalimantan’ın kalkınmasına katkı sağlayacağını ve bunun eşit ekonomik gelişim konusunda da önemli olduğunu kaydetti.

Ülkenin ilk devlet başkanı Ahmed Sukarno’nun ilk kez ortaya attığı başkenti Kalimantan bölgesine taşıma fikrini 2017’de yeniden gündeme getiren Widodo, başkentin dengesiz kalkınma ve altyapı gibi sorunlarına çözüm aradıklarını duyurmuştu.

Yetkililer yeni başkent için Tanah Bumbu, Palangkaraya ve Penajam isimlerinin düşünüldüğünü açıklamıştı.

BAŞLICA TAŞINMA NEDENLERİ VE SÜREÇ

Başkentte son yıllarda nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcanması öngörülürken, inşa çalışmalarının 2021’de ve ilk taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi Endonezya'da hükümet, altyapı sorunu olmayan ve sadece merkez hükümet için hizmet sağlayan yeni bir başkent kurmak istiyor.

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