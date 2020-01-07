Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Ege'den geldi.Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi./strong>



ADANA'DA DEPREM



Bir diğer deprem haberi ise Adana'dan geldi. Merkez üssü Ceyhan olarak belirlenen depremin şiddeti ise 2.7 olarak tespit edildi.

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinin güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, tsunami tetikleme potansiyeli olmadığını belirtti.

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