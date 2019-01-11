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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.01.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Endonezya'da 2018’de 11 bin 577 deprem meydana geldi

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Endonezya'da 2018’de 11 bin 577 deprem meydana geldi

Endonezya’da 2018'de 11 bin 577 deprem meydana geldiği bildirildi. Depremlerin 297'sinin büyüklüğü 5'in üzerinde gerçekleşti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati, ülkede bir önceki yıla oranla büyük bir artışla 2018'de 11 bin 577 deprem meydana geldiğini ve 297'sinin büyüklüğünün 5'in üzerinde olduğunu açıkladı.

Son yıllarda ülkede yaşanan deprem sayısının giderek arttığına dikkati çeken Karnawati, 2013'te 4 bin 234, 2015'te 5 bin 292 ve 2017'de de 7 bin 172 deprem olduğunu ifade etti.

Karnawati, geçen yıl özellikle Palu ve Lombok'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığını ve binlerce kişinin bu depremlerden olumsuz etkilendiğini kaydetti.

SON 7 YILDA 38 BİN 354 DEPREM

Endonezya'da 2013 ile 2018 arasında 38 bin 354 deprem yaşanırken, Sumatra, Lombok ve Sulawesi adalarındaki depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusudanki Sumatra Adası'nda Temmuz 2013'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremde 43 kişi, Aralık 2016'daki 6,5 büyüklüğündeki depremde ise 104 kişi ölmüştü.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustosta 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 563 kişi yaşamını yitirirken, Sulawesi Adası'nda da 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 bin 256 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütlenin Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, yıl boyunca sıklıkla deprem yaşanmasına rağmen, altyapı önlemleri ve deprem sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı dikkati çekiyor.

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