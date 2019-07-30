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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
30.07.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Endonezya yasa dışı atıkları geri gönderdi

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Endonezya yasa dışı atıkları geri gönderdi

Endonezya yasa dışı olarak ithal edilen 7 adet atık konteynerini Fransa ve Hong Kong'a geri gönderdi.

Endonezya Yerel Gümrük Ofisi'nden yapılan açıklamada, yasa dışı olarak ithal edilen 7 adet atık konteynerinin Fransa ve Hong Kong'a geri gönderildiği bildirildi. Singapur yakınlarındaki Batam Adası'ndaki gümrük yetkilileri, konteynerlerin ithalat kurallarına aykırı olarak çöp, plastik atık ve tehlikeli maddelerin bir kombinasyonu ile dolu olduğunu bildirdi.

Yerel Gümrük Ofisi Müdürü Susila Brata, "Konteynerler Pazartesi günü ayrıldı ve bazı yetkililer, geminin hareket ettiğini görmek için oradaydı" dedi. Gümrük sözcüsü ise 5 konteynerin Hong Kong’a gönderildiğini ve 2 tanesinin Fransa’ya geri döndüğünü söyledi.

Yetkililer, ABD, Avustralya ve Almanya'dan yapılan sevkıyatlar da dahil olmak üzere limanda bulunan 42 konteyner çöpü de geri göndermeyi planlıyor.

YABANCI ATIKLARA KARŞI KÜRESEL KAYGI ARTIYOR

Jakarta, son aylarda yabancıların atıkları için bir çöplüğün parçası olmamak adına, ithal atıkların denetimini artırdı. Yıllar boyunca Çin, dünyanın dört bir yanından hurda plastik atıkları aldı ancak geçen yıl çevreyi temizlemek amacıyla kapılarını yabancı atıklara kapattı. O zamandan bu yana büyük miktarlarda atık Malezya, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine yönlendirildi.

Plastik kirliliği konusundaki küresel kaygı, Güneydoğu Asya'da atıklarla tıkanan nehirlerin şoke edici görüntüleri ve midelerinde kilolarca atık bulunan ölü deniz canlılarından kaynaklanıyor.

Dünya Doğa Fonu'na (WWF) göre, göre her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bunların çoğu, giderek artan bir uluslararası kriz haline gelen çöplüklere veya denizleri kirletmeye neden oluyor.

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