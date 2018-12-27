Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEndonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı
GeriDünya Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
27.12.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı

Endonezya'da meydana gelen tsunamiden etkilenen afetzedeler felaket anını anlattı.

Endonezya'da Labuan bölgesinde hafta sonu meydana gelen tsunamiden etkilenen afetzedeler, yetkililerden yardım bekliyor.

Endonezya'da yanardağın patlamasının ardından Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye, Labuan bölgesinde sahil kenarında yemek satarken yakalanan 42 yaşındaki Neng Sumiati, AA muhabirine felaket anını anlattı.

Sumiati, denizden gelen yüksek dalgaları görenlerin çığlık içinde "tsunami" diye bağırmaya başladığını belirterek, 6 aylık hamile olması nedeniyle güçlükle yüksek bir alana çıkabildiğini dile getirdi.

Sumiati, ''Çok korkunç bir andı. Geride kalan evim ve yemek sattığım seyyar tezgahım zarar gördü. Şu anda yüksek bir bölgede yer alan Pulosari'deki bir camide kalıyorum. Öncelikle buradaki halk bize yardımcı oldu. Çok şükür ailemden kimse zarar görmedi." diye konuştu.

Tüm birikimi ve işini kaybeden Sumiati, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı

"DÖNMEYE CESARETİM YOK"

Etraftaki çığlıklar sonucu tsunamiyi fark ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Icih Suarsih de "Evdeydim, bebeğim için süt hazırlıyordum. Dışarı çıktığımda dalgaların gelmeye başladığını gördüm ve hızlı bir şekilde bebeğimi alarak, ailemle arkadaki yüksek ormanlık alana kaçmaya başladık." ifadesini kullandı.

Suarsih, sonrasında Pulosari'deki camiye sığınarak burada kalmaya başladıklarını belirterek, "Şu anda eşim, annem ve 3 çocuğumla camide kalıyoruz. Evimiz su altında kaldı. Yeniden tsunami olacak diye korkuyorum. Dönmeye cesaretim yok." dedi.

Geçimini seyyar tezgahta sattığını yemeklerle sağladığının altını çizen Suarsih, bölge halkının çalışamadığını ve evlerine de dönmek istemediğini, yardım beklediklerini kaydetti.

YENİ BİR TSUNAMİ OLABİLİR UYARISI

Tsunamide, sahil şeridi boyunca bazı yerleşim alanlarının zarar gördüğü Banten eyaletinde, genel olarak elektrik ve iletişim hatlarında aksama yaşanmazken, hastane gibi kamu binalarının yanı sıra benzin istasyonu, dükkan ve restoran gibi işletmeler faaliyetine devam ediyor.

Su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlar konusunda yardımların yapıldığı toplanma alanlarında, sosyal hizmetlere bağlı görevliler de afetzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Yetkililer, bölgedeki tsunami sonrası volkanik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle yeni tsunami ihtimaline karşı halka sahil şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıyor.

Endonezya lı afetzedeler felaket anını anlattı

TSUNAMİYİ YANARDAĞ PATLAMASI TETİKLEDİ

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şu ana kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda yanardağdan kopan büyük bir kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntüler korkunç! Akdeniz'de deprem dehşeti

Onu gören çığlık atarak kaçtı

Önce eşini öptü! Sonra bunu söyledi

Rus basınından flaş İsrail iddiası