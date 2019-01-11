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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En zengin kadın olacak

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En zengin kadın olacak

137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve eşi yazar MacKenzie Bezos’un 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı ‘dünyanın en pahalı boşanması’ olacak.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos’un (49) ayrılma kararından sonra çiftin servetlerini nasıl paylaşacağı büyük merak konusu. 55 yaşındaki Jeff Bezos’un 137 milyar dolarlık servetini yarı yarıya bölüşmesi durumunda

MacKenzie Bezos 68.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını olacak. Jeff Bezos ise servetindeki önemli kayıp nedeniyle Microsoft’un kurucusu 93 milyar dolar serveti olan Bill Gates’e geçilerek ‘dünyanın en zengin ismi’ unvanını kaybedecek.

5’İNCİ SIRADA OLACAKLAR

Forbes dergisi, Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos’un boşanmalarının ardından her ikisinin de ‘en zenginler listesi’nde 5’inci sırada yer alabileceğini yazdı. Forbes, Jeff Bezos’un yaklaşık 800 milyar dolar piyasa değerine sahip ‘dünyanın en değerli şirketi’ Amazon’un hisselerini eşine vermek yerine, hisseler karşılığında para ödemeyi tercih edebileceğini belirtti. New York merkezli dev hukuk firması Rower LLC, çiftin serveti ikiye bölmesinin neredeyse kesin olduğunu ifade etti. Boşanma açıklamasında ayrılık nedeni belirtmeyen çift “25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik” ifadesini kullanmıştı.

En zengin kadın olacak

SUNUCU SANCHEZ İLE İLİŞKİSİ Mİ

New York Post gazetesi Jeff Bezos’un bir süredir Lauren Sanchez isimli eski bir televizyon sunucusuyla gizli ilişki içinde olduğunu iddia etti. Gazeteye konuşan kaynaklar multimilyarder Bezos’un ekim ayı sonunda özel bir kulüpte Sanchez ile görüntülendiğini söyledi. 49 yaşındaki Sanchez ile Bezoz’un ilişkilerinin 8 ay önce başladığı ve çiftin birlikte tatil yaptığı da iddia edildi. Bezos ile yasak aşk yaşadığı belirtilen Sanchez de evli ve 2 çocuğu var.

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