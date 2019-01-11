En zengin kadın olacak
137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve eşi yazar MacKenzie Bezos’un 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı ‘dünyanın en pahalı boşanması’ olacak.
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos’un (49) ayrılma kararından sonra çiftin servetlerini nasıl paylaşacağı büyük merak konusu. 55 yaşındaki Jeff Bezos’un 137 milyar dolarlık servetini yarı yarıya bölüşmesi durumunda
MacKenzie Bezos 68.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını olacak. Jeff Bezos ise servetindeki önemli kayıp nedeniyle Microsoft’un kurucusu 93 milyar dolar serveti olan Bill Gates’e geçilerek ‘dünyanın en zengin ismi’ unvanını kaybedecek.
5’İNCİ SIRADA OLACAKLAR
Forbes dergisi, Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos’un boşanmalarının ardından her ikisinin de ‘en zenginler listesi’nde 5’inci sırada yer alabileceğini yazdı. Forbes, Jeff Bezos’un yaklaşık 800 milyar dolar piyasa değerine sahip ‘dünyanın en değerli şirketi’ Amazon’un hisselerini eşine vermek yerine, hisseler karşılığında para ödemeyi tercih edebileceğini belirtti. New York merkezli dev hukuk firması Rower LLC, çiftin serveti ikiye bölmesinin neredeyse kesin olduğunu ifade etti. Boşanma açıklamasında ayrılık nedeni belirtmeyen çift “25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik” ifadesini kullanmıştı.
SUNUCU SANCHEZ İLE İLİŞKİSİ Mİ
New York Post gazetesi Jeff Bezos’un bir süredir Lauren Sanchez isimli eski bir televizyon sunucusuyla gizli ilişki içinde olduğunu iddia etti. Gazeteye konuşan kaynaklar multimilyarder Bezos’un ekim ayı sonunda özel bir kulüpte Sanchez ile görüntülendiğini söyledi. 49 yaşındaki Sanchez ile Bezoz’un ilişkilerinin 8 ay önce başladığı ve çiftin birlikte tatil yaptığı da iddia edildi. Bezos ile yasak aşk yaşadığı belirtilen Sanchez de evli ve 2 çocuğu var.
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