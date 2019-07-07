En zengin 3. kadın
Amazon’un CEO’su Jeff Bezos (55) ve eşi MacKenzie Bezos (49), önceki gün 38 milyar dolarlık (215 milyar TL) mali anlaşmayla boşanma sürecini noktaladı.
Rekor boşanma kararının ardından MacKenzie Bezos, Amazon’un yüzde 4’lük hissesinin sahibi oldu. Böylece MacKenzie Bezos, L’Oreal’in varisi Françoise Bettencourt-Meyers ve ABD’li süpermarket devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton’un kızı Alice Walton’un ardından dünyanın en zengin 3. kadını oldu. Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini.
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