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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler'En yaşlı Nazi' hayatını kaybetti
Dünya 'En yaşlı Nazi' hayatını kaybetti
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13.03.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

'En yaşlı Nazi' hayatını kaybetti

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'En yaşlı Nazi' hayatını kaybetti

Nazi döneminde Yahudi toplama kampı Auschwitz'de görev alan ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılan 93 yaşındaki SS Subayı Oskar Gröning öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, 2015 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak sağlık sorunlarını nedeniyle henüz cezaevine konulmayan 96 yaşındaki Gröning cuma günü tedavi gördüğü hastane öldü.

Gröning, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında bulunan Polonya'daki 300 bin Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampında esirlere ait para ve değerleri eşyaları kayıt altına almakla görevli memurdu. Paralarına ve eşyalarına el konulan esirler kampta zorla çalıştırılıyor veya öldürülüyordu.
Gröning, yargılandığı duruşmalarda katliamlara tanıklık ettiğini itiraf etmiş ancak katliamlarda rolü olmadığını savunmuştu. Kayıt memuru cinayetlerle doğrudan ilgisi olmasa da kampın işleyişindeki kolaylaştırıcı rolü nedeniyle hüküm giymişti.

Bir diğer Auschwitz görevlisi, gardiyan Reinhold Hanning de aynı suçtan hüküm giydikten sonra geçen yıl temmuz ayında hapse girmeden ölmüştü.
Alman medyasına göre, ülkede halen savaş suçlularının ve toplama kampı görevlilerinin yargılandığı 28 dava devam ediyor fakat sanıkların genelde 90 yaşını geçmiş olması nedeniyle hükümlerin uygulanması mümkün olmuyor.

"KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI"

Alman filozof ve siyaset bilimci Hannah Arendt, 1960 yılında İsrail'de yargılanan Adolf Eichmann adlı Nazi subayının davasını izledikten sonra "kötülüğün sıradanlığı" düşüncesini ortaya atmıştı. Soykırımın alt düzeydeki planlayıcı ve icracılarının herhangi bir psikopatolojiye sahip olmayan sıradan ve normal insanlar olduğuna dikkat çeken Arendt, düşünme ve sorgulama imkanının kaybolduğu gündelik bürokratik işleyiş içinde kötülüğün ne kadar sıradan hale geldiğini vurgulamıştı.

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