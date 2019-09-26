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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri‘En sinsi’ hastalığa erken teşhis
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Dünya
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘En sinsi’ hastalığa erken teşhis

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‘En sinsi’ hastalığa erken teşhis

İngiltere’de geliştirilen idrar testi sayesinde pankreas kanseri henüz semptomları ortaya çıkmadan tespit edilebilecek.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar, geliştirdikleri idrar testinin pankreas kanserini daha semptomları bile ortaya çıkmadan tespit edebileceğini öne sürdü. Dünya’da bir ‘ilk’ niteliğindeki testin, bu kanser türüne yakalanan hastaların hayatta kalma oranını da yüzde 60’a kadar arttırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, en ‘sinsi’ kanser türü olarak nitelenen pankreas kanserinden hayatta kalma oranının, teşhisin konulmasından 5 yıl sonra sadece
yüzde 5 olduğuna dikkat çekiyor.

 

ÇIĞIR AÇAN TEST

24 saat içinde sonuç verdiği belirtilen testin, pankreas kanserinin bugüne kadar son aşamada tespit edilmesi açısından da ‘çığır açıcı’ nitelikte olduğu ifade ediliyor. Araştırmanın yürüten uzmanlar “Pankreas kanserini henüz tümör küçükken, diğer organlara yayılmamışken, yani müdahale edilebilir durumdayken tespit etmek, hastaların hayatta kalma oranını da kayda değer şekilde arttığını görmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

 

4 YILDA SONUÇLANACAK

Test, pankreas kanserinde büyük rol oynayan 3 proteini idrarda tespit edebilmesi bakımından diğer testlerden ayrılıyor. Araştırmanın 4 yıl içinde sonuçlanması ve sonuçların pozitif olması durumunda hemen uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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