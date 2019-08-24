En sıkıntılı G-7 başlıyor
Fransa’nın güneybatısındaki tatil beldesi Biarritz üç gün boyunca dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinin liderlerini bir araya getirecek G-7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Ekonomik daralma sinyallerinin yoğunlaştığı, uluslararası gerginliklerin tırmandığı ve üye ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarının derin olduğu bir döneme denk düşen, bugün başlayacak toplantı son zamanların en sıkıntılısı olmaya aday. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ana hedefi ise öncelikli konusu eşitsizliklerle mücadele olarak belirlenen toplantının herhangi bir kriz yaşanmaksızın sona ermesini sağlamak. Son iki zirvedeki yaklaşımı dikkate alındığında ABD Başkanı Donald Trump, bu toplantı açısından da ‘saatli bomba’ olarak görülüyor.
Dünya ekonomisindeki son durum, İran ile yaşanan gerginlikler ve iklim krizi gibi hepsi ciddi gerginlik riski içeren konuların toplantının gündeminde bulunması ve Trump’ın öngörülemez olması Macron’u önlem almaya itti. Trump’ın geçen yıl Kanada’daki zirveden ayrıldıktan sonra ortak sonuç bildirisine desteğini çekerek alınan kararları boşa çıkarmasını dikkate alan Macron, Biarritz’de sonuç bildirisi yayımlanmamasına karar verdi.
JOHNSON BİLMECESİ
Trump’ın seçim havasına girmeye başladığı, Macron’un iç sorunlarla boğuştuğu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güç kaybettiği, İtalya Başbakanı Conte’nin istifa ettiği Japonya ve Kanada liderlerinin zorda olduğu bir ortamda yapılacak toplantıda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın tavrı merak konusu. ‘İngiliz Trump’ olarak adlandırılan Johnson’ın zirvede vereceği sinyaller gelecekte izleyeceği politikaların da ilk ipuçlarını içerecek.
RUSYA TARTIŞMA KONUSU
Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle 2014’te G8’den atılan Rusya’nın olası geri dönüşü toplantının en riskli başlıkları arasında yer alıyor. Bu fikrin en önemli destekçisi Trump. Diğer üyeler ise Rusya’nın G8’den ayrılmasına neden olan gerekçenin halen geçerli olduğu görüşünde.
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