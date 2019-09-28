En pahalı Türk resmi
Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde gerçekleşen açık arttırmada Osman Hamdi Bey’in “Kuran Okuyan Kız” adlı tablosu 5.7 milyon sterline (40 milyon TL) satıldı. 41x51 cm ebadındaki eser, dünyada satılan en değerli Türk resmi rekorunun sahibi oldu.
2016 yılında İstanbul’da 4.5 milyon dolara (25 milyon TL) satılan “Yeşil Cami Önü” ve “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserlerin satışını gerçekleştiren Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam şöyle konuştu:
“Ludwig Deutsch, Rudolf Ernst gibi ünlü sanatçıların eserlerinin az ilgi gördüğü bir dönemde Osman Hamdi Bey’in eserlerinin rekor fiyatlara ulaşması ülkemiz için büyük bir gurur kaynağıdır.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle