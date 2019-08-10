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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En pahalı ikinci boşanma

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En pahalı ikinci boşanma

Rusya’nın en zengin ikinci kişisi olan Vladimir Potanin ve eşi Natalia Potanina’nın 5 milyar sterlinlik boşanma davası Londra’da görülecek. Gerçekleştiği takdirde 37 milyar dolar tazminatla boşanan Jeff Bezos ve Mckenzie Bezos çiftinden sonraki en pahalı boşanma olacak.

Rus oligark Vladimir Potanin (58) ve eşi Natalia Potanina’nın (58) boşanma davası, İngiltere tarihinin ‘en pahalı’ boşanması olarak kayda geçecek. 1970’lerde öğrencilik yıllarında tanışan çift, 30 yıllık evliliklerini kendi ülkelerinde noktalasa da uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Natalia Potanina, mücadelesini Londra Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı. Potanina, 15 milyar sterlin (100 milyar TL) serveti olan eşi Potanin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın dostluğu nedeniyle kendi ülkesinde boşanma tazminatı alamadığını ve eşiyle adil bir duruşmada karşı karşıya gelemediğini ifade etti.

Natalia Potanina’nın boşanma tazminatı olarak Rus işadamından 5 milyar sterlin (33 milyar TL) istediği belirtiliyor. Üç yıl önce İngiliz basınına konuşan Potanina, eski eşinin işkencesine maruz kaldığını, 17 yaşındaki oğlundan ve 97 yaşındaki hasta annesinden zorla ayrıldığını iddia etmişti.

‘BOŞANMA KRALİÇESİ’ İLE ANLAŞTI

Potanina ile 30 yıllık evliliğinden üç çocuk sahibi olan Rus oligark, Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülecek dava için ‘Boşanma Kraliçesi’ olarak anılan Fiona Shackleton ile el sıkıştı. Shackleton, daha önce

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum’un eski eşi Prenses Haya, İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles ve İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney da avukatlığını yapmıştı.

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