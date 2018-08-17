En küçük ve en yaşlı hacı adayları
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la birlikte Adıyaman’dan gelen 103 yaşındaki Ayşe Topsoy ile anne babasıyla İzmir’de gelen Ali Rahman Kutlutürk adlı 2 aylık bebekle Mekke’de buluştu.
10 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olan Neşe-Çağlar Kutlutürk çifti, 2013 yılında hac için başvuru yaptıklarını belirterek, “Bu yıl hac kurası çıktığında, yeni doğmuş bebekle gitmemizi istemediler. Ama hac bize küçük oğlumuzun hediyesiydi. Kimseyi dinlemeyip geldik. İyi ki de gelmişiz. Bize hiç sorun olmuyor. Ali Rahman, yere ilk kez Kabe’de bastı. Daha önce hiç yere bastırmamıştık. İnşallah hep bu topraklara gelir” diye konuştu.
Çağlar çifti, 2 aylık oğullarını en yaşlı Türk hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy’un kucağına verip, “İnşallah ömrü de onun gibi uzun olur” dedi.
OĞLUNA İŞ İSTEDİ
103 yaşındaki yaşlı hacı adayı Ayşe Topsöz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’a, hacdan sonra umre yapmak istediğini söyleyip, bir de oğlu için iş istedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaşlı kadına oğlunun ne iş yaptığını sordu. Erbaş, “Hiçbir iş yapmıyor” yanıtını alınca, “Bir bakalım, konuşuruz tekrar” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle