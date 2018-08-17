En küçük ve en yaşlı hacı adayları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
17.08.2018 - 00:45, Son Güncelleme:

En küçük ve en yaşlı hacı adayları

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
En küçük ve en yaşlı hacı adayları

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la birlikte Adıyaman’dan gelen 103 yaşındaki Ayşe Topsoy ile anne babasıyla İzmir’de gelen Ali Rahman Kutlutürk adlı 2 aylık bebekle Mekke’de buluştu.

10 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olan Neşe-Çağlar Kutlutürk çifti, 2013 yılında hac için başvuru yaptıklarını belirterek, “Bu yıl hac kurası çıktığında, yeni doğmuş bebekle gitmemizi istemediler. Ama hac bize küçük oğlumuzun hediyesiydi. Kimseyi dinlemeyip geldik. İyi ki de gelmişiz. Bize hiç sorun olmuyor. Ali Rahman, yere ilk kez Kabe’de bastı. Daha önce hiç yere bastırmamıştık. İnşallah hep bu topraklara gelir” diye konuştu.
Çağlar çifti, 2 aylık oğullarını en yaşlı Türk hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy’un kucağına verip, “İnşallah ömrü de onun gibi uzun olur” dedi.

OĞLUNA İŞ İSTEDİ

103 yaşındaki yaşlı hacı adayı Ayşe Topsöz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’a, hacdan sonra umre yapmak istediğini söyleyip, bir de oğlu için iş istedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaşlı kadına oğlunun ne iş yaptığını sordu. Erbaş, “Hiçbir iş yapmıyor” yanıtını alınca, “Bir bakalım, konuşuruz tekrar” dedi.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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