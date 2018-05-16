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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

En küçük kurban Leyla bebek... Gazla boğdular

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En küçük kurban Leyla bebek... Gazla boğdular

Trump yönetiminin önceki gün ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına karşı yapılan gösterilere İsrail’in sert müdahalesi sonrasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62’ye yükseldi. İsrail’in attığı göz yaşartıcı gazların etkisi altında kalan 8 aylık Leyla bebek de yaşamını yitirdi. Nakba Günü nedeniyle eylemler sürdü. Gazze’de gözyaşı ve öfke hâkimdi.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına yönelik tepkiler sürüyor. Elçiliğin açılış töreninin yapıldığı önceki gün Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin düzenlediği “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne İsrail askerlerinin ateş açarak müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısı 62’ye yükseldi. Yaralı sayısı 3 bini geçti. Kurbanlar arasında 8 aylık Leyla el Gandur bebek de var. Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 62 kişiden 8’inin 18 yaşın altındaki çocuklar olduğunu, yaralılardan 225’inin çocuk, 86’sıın kadın olduğunu duyurdu. 

‘KAMP ALANINDAYDIK’
Filistin Sağlık Bakanlığı, Leyla bebeğin Gazze’nin doğu sınırı yakınında İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. Leyla el Gandur’un cenazesi defin işlemleri için Gazze’de hastaneye kaldırılırken, bebeğin anneannesi elim olayı İngiliz Reuters haber ajansına anlattı. Anneanne Heyam Omar, torununun sınırdan birkaç yüz metre mesafedeki protestolar için kurulmuş kamp alanındaki çadırlardan birinde olduğunu söyledi.

‘YOĞUN GAZ ATILDI’
Omar, “İsrailliler yoğun gaz attığı sırada Gazze’nin doğusundaki çadır kampındaydık. Oğlum, Leyla’nın ağladığını ve çığlık attığını  söyledi. Onu hemen uzağa götürdüm. Eve geldiğimizde bebek sustu. Uyuduğunu sandım. Onu çocuk hastanesine götürdüm. Doktor bana onun şehit olduğunu söyledi” dedi.

Gazze’de cenazeler toprağa verilirken, dün de Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerlerinden edildiği “Nakba”nın (Büyük Felaket) 70’inci yıldönümü için göstericiler işgali protesto etti. Gazze Şeridi’nin İsrail sınırına yakın bölgelerine toplananlara İsrail güçleri sert müdahalelerini sürdürdü.

En küçük kurban Leyla bebek... Gazla boğdular
İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombalarından dolayı hayatını kaybeden 8 aylık minik Leyla’nın cenaze törenine dün yüzlerce kişi katıldı. Gazze’nin Sabre Mahallesi’ndeki evinden alınan Leyla’nın naaşı, Büyük Ömer Camisi’nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı’nda defnedildi.

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TAHRİP UÇLU MERMİ
İsrail’in protestolara müdahale şekli de mercek altında. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasının uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi için çağrı yaptı. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde olan Euro-Med, İsrail’in Gazze’de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) kullandığını iddia ederek, bu durumun tespit edilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi. Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkış yapan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını dile getirdi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ
Ayrıca hayatını kaybedenlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkat çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı. Hüseyni,  çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti. Göz yaşartıcı gazın insanlar üzerindeki etkisine ilişkin Hüseyni şunları söyledi: “İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazın içinde kullanılan maddeler maruz kalan insanlarda aşırı titreme, adale ve sinirlerde ağır kasılmalara yol açıyor. Bayılma ve akciğerde iltihaba neden oluyor.”

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En küçük kurban Leyla bebek... Gazla boğdularİSRAİLLİ LİKUD PARTİSİ VEKİLİ: ‘ORDUNUN HERKESE YETECEK MERMİSİ VAR’
İsrail’de iktidardaki Likud Partisi’nin milletvekili Avi Dichter, Gazze’de onlarca Filistinlinin katledildiği saldırıların ardından “İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var” diyerek gözdağı verdi. İsrailli “Times of Israel” gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Dichter, Hamas’ın Gazze’deki gösterileri “kışkırttığını” ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria’da da düzenlenmesi için “provokasyon” yaptığını öne sürdü. İsrail güçlerinin hiç kimsenin İsraillilerin hayatını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini belirten Dichter, “İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var.  Ordu tüm hazırlıkları yaptı. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de ‘ateş etme düzenlemesi’ ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez” dedi.

FİLİSTİN’DE GENEL GREV
Batı Şeria’ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 62 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel greve gidildi. Üç gün yas ilan edilmişti.

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İSRAİL BASINI BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması Gazze’de binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestolara neden olurken, pazartesi günü gerçekleşen tartışmalı büyükelçilik açılışı ve İsrail’in protestoculara sert müdahalesi dünya basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ‘Kan banyosunu durdurun’ başlıklı baş makale yayınlarken ‘Daily News’ gazetesi büyükelçilik açılışına giden ABD Başkanı Trump’ın kızı Ivanka için ‘Babasının küçük gulyabanisi’ başlığını kullandı. Dış basında bazı yorumlar şöyle:

En küçük kurban Leyla bebek... Gazla boğdular- New York Times Gazetesi: “Gazze’de ölüm, Kudüs’te yeni büyükelçilik ve barış her zamankinden daha uzak” yorumunu yaptı.

- CNN: “İsrailliler ile Filistinliler arasındaki uçurum büyüyor. Yan yana yaşıyorlar, ancak birbirlerinden bu kadar uzak olamazlar. Ve bu durum hiçbir zaman bu kadar net ve güçlü görünür olmamıştı” dedi.

- Daily News: ABD basınından protestolara en sert eleştiri ise ‘Daily News’ gazetesinden geldi. Ivanka Trump’ı manşete taşıyan gazete, “Ivanka, Kudüs Büyükelçiliği’nin açılışında hep güldü” diye yazdı.

BÜYÜKELÇİLİK İÇİN ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ
- Daily Mail: ‘Katliam’ manşetiyle çıktı.

- Guardian: Ivanka Trump ile protestolardan bir görüntüyü yan yana kullanarak, “Trump’ın yeni büyükelçiliği açıldı ve onlarca ölü” manşetini attı. Times gazetesi de “ABD yeni Kudüs büyükelçiliğini açıyor diye onlarca kişi öldü” dedi.

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