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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
22.01.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

En iyi mektubu yazana göl kenarında müstakil ev

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En iyi mektubu yazana göl kenarında müstakil ev

Kanadalı bir kadın, Calgary kenti yakınlarındaki, göl kenarında bulunan üç yatak odalı müstakil evini düzenlediği bir mektup yazma yarışmasının galibine verecek.

19 ABD Doları katılım ücretiyle girilebilen yarışmada yazılacak mektupta "Bu göl kenarındaki rüya gibi eve taşınmak, neden yaşamınızı değiştirir?" sorusuna yanıt verilmesi isteniyor.

Evin sahibi Alla Wagner, sağlık sorunları nedeniyle evden ayrılması gerektiğini söyledi.

Benzer yarışma hikayelerinden ilham aldığını anlatan Wagner, yaklaşık 1,3 milyon dolarlık evini satmayı başaramayınca "bir mektup yaz ve bir ev kazan" yarışmasını düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Wagner, Facebook sayfasındaki paylaşımında "Ailemin bu evde geçirdiği mutlu hayatın harika anılarına paha biçilemez. Kaz ve ördek sürülerinin göle gidip gelmesini izlemeyi, gökyüzünü, yıldızlı geceleri, doğal yaşamı ve karlı dağları görmeyi seviyorum" yazdı.

Sağlık durumu nedeniyle evin üst katına mahkum olduğunu söyleyen Wagner, bu şekilde yaşamanın kendisi için "dayanılmaz" olduğunu da vurguladı.

Alla Wagner ayrıca evini "bir yazarın ya da ressamın cenneti" diye tanımladı.

Calgary'nin 65 kilometre güneyinde bulunan ev 360 metrekare, 4 bin metrekarelik arazisi, bir göleti ve bir şarap mahzeni var.

Wagner katılımcılar arasında son 500'e kalanların halkın oyuyla belirleneceğini ve bu 500 kişi arasından kazananı da bağımsız bir jürinin seçeceğini söyledi.

Yarışmaya katılım üç ay boyunca sürecek ve evin 1,3 milyon dolarlık satış ücretinin toplanması için gereken 60 bin katılım olursa süre daha da uzatılacak.

Wagner, katılımın az olması halinde yarışmayı iptal etme hakkını da saklı tutuyor.

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