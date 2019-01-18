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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
18.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

En iri büyük beyaz köpekbalığıyla beraber yüzdüler

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En iri büyük beyaz köpekbalığıyla beraber yüzdüler

ABD'li dalgıç ekibi, kayıtlardaki en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı.

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  • En iri büyük beyaz köpekbalığıyla beraber yüzdüler
  • En iri büyük beyaz köpekbalığıyla beraber yüzdüler
  • En iri büyük beyaz köpekbalığıyla beraber yüzdüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı.

6 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Deep Blue (Derin Mavi) adı takılan köpekbalığı olduğu sanılıyor.

Deep Blue'nun bölgeye ölü bir ispermeçet balinasının kokusunu alarak geldiği belirtiliyor.

Dalgıçlardan Ocean Ramsey, Honolulu Star Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalığı geldiğinde kaplan köpekbalıklarının beslenmelerini görüntülediklerini söyledi.

Ramsey "Birkaç kaplan köpekbalığı gördüğümüz sırada geldi ve tüm diğer köpekbalıkları kaçtı, sonra teknemize sürtünrmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte açılmıştık ve günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı." dedi.

Ramsey, köpekbalığının şaşırtıcı derecede geniş olduğunu ve hamile olabileceğini belirtti. Deep Blue'nun 50 yaşında olduğu sanılıyor.

Büyük beyaz köpekbalıkları Hawaii kıyılarında nadiren görülüyor ve genelde daha soğuk suları tercih ediyorlar.

Ramsey, yaşlı ve hamile köpekbalıklarının yanında yüzmenin genelde güvenli olduğunu belirtti ancak köpekbalıklarının beslendiği yerlere dalınmaması uyarısında bulundu.

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