En güzel Bella
İngiltere’de ‘altın oran’ ölçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid seçildi.
Yüz hatlarının değerlendirildiği ‘güzellik’ listesinin ilk sırasında yüzde 94.35 oranla 23 yaşındaki model Bella Hadid yer alırken, ünlü şarkıcı Beyonce yüzde 92.44 oranla ikinci, Amber Heard ise yüzde 91.85’lik oranla listenin üçüncü basamağında bulunuyor. Listenin ilk 10’unda sırasıyla Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry ve Cara Delevingne yer alıyor.
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