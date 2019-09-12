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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En genç CEO Cenk

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En genç CEO Cenk

Çocuklar için internette güvenli bir ortam yaratmayı amaçlayan iCoolKid’in 14 yaşındaki Türk asıllı CEO’su Cenk Öz, İngiltere’nin ‘en genç CEO’su unvanını elinde bulunduruyor.

Henüz 9 yaşındayken hayalini kurduğu çocuklara yönelik dijital medya platformu ‘iCoolKid’i hayata geçiren 14 yaşındaki Cenk Öz, İngiltere’nin en genç CEO’su unvanını taşıyor. Kanadalı bankacı bir anne ile Türk doktor babanın İngiltere’de doğan oğulları Cenk’in yanında altı kişi görev yapıyor. Sitenin genel yayın yönetmeni, yazar kadrosu, grafik tasarımcısı ve sosyal medya uzmanı profesyonel koşullar altında çalışıyor. Dijital platformun mali işleriyle ise annesi Carmen Greco ilgileniyor. Okulda geçirdiği zamanlarda da
çalıştığını ifade eden Cenk, öğle aralarında e-mail trafiğini yönetiyor. Genç girişimci, işten arta kalan zamanlarında DJ’lik ve oyunculuk dersleri de alıyor. 

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