FİNLANDİYA’da yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut ulaştırma bakanı Sanna Marin dünyanın görevdeki en genç başbakanı olacak. Bugün yemin etmesi beklenen Marin, tüm parti liderlerinin kadın olduğu beşli koalisyon hükümetine liderlik edecek.

Geçen hafta eski başbakan Antti Rinne, greve giden postane çalışanlarının taleplerine kulak vermediği gerekçesiyle eleştirilerin artması üzerine istifa kararı almıştı. Rinne’nin lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti, parti başkan yardımcısı Marin’in başbakanlığa seçti. Marin, cumhurbaşkanının onay vermesi halinde beş partili koalisyonun lideri olacak. 2 yaşında bir kızı olan Sanna Marin, bir solo annenin kızı olarak yetişmiş. Marin, bir defasında Finlandiya televizyonuna yaptığı açıklamada, annesinin başka bir kadınla birlikte yaşamasından ötürü ayrımcılığa uğradığını hissettiğini anlatmıştı.

YAŞ SORUN DEĞİL

5.5 milyonluk ülkenin başbakanı olmaya hazırlanan Marin, “Güveni tesis edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor” dedi. En genç başbakan olduğunun hatırlatılması üzerine ise Marin, “Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Önemli olan hâlâ siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven” diye konuştu.

VE KOALİSYON ORTAKLARI

Finlandiya’da Sanna Marin’in başbakanlığa başlamasıyla beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak. Koalisyonun diğer ortakları şöyle: Sol İttifak lideri Li Andersson (32), Yeşil Lig lideri Maria Ohisalo (34), Finlandiya İsveç Halk Parti lideri Anna Maja Henriksson (55), Merkez Parti lideri Katri Kulmin(32)i.