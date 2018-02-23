En eski resimler insana ait değil

"Science" ve "Science Advances" dergilerinde yayımlanan bir araştırma şimdiye kadar bulunan en eski mağara resimlerinin Neandertallerin elinden çıktığına işaret ediyor. Deutsche Welle'nin haberine göre araştırma, İspanya'da bulunan mağara resimlerinin modern insanın Avrupa'ya gelişinden 20 bin yıl öncesine ait olduğu yönündeki bulgulara veriyor.

Uluslararası bir araştırmacılar grubunun araştırmaları İspanya'nın kuzeyindeki üç farklı mağaranın duvarlarında bulduğu resimler, el izleri ve geometrik şekillerin bundan en az 64 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Bu, modern insanın (Homo sapiens) Avrupa'ya gelişinden yaklaşık 20 bin yıl kadar önce.

Araştırmayı kaleme alanlardan biri olan Southampton Üniversitesi'nden Alistair Pike "Yani resimler Neandertaller tarafından çizilmiş olmalı" şeklinde konuştu.

Leipzig de bulunan Max Planck Enstitüsü'nden Dirk Hoffmann'ın yönetimindeki araştırma ekibinin kaleme aldığı makaleye göre, bulgular Neandertal insanının (Homo neanderthalensis) modern insan (Homo sapiens) ile zihinsel anlamda "aynı düzeyde bulunduğuna" işaret ediyor.

Dirk Hoffmann "Sembolik-nesnel kültürün oluşumu insan evriminin gelişiminde temel bir eşik" açıklamasını yaptı.

AFRİKA'DAKİ KALINTILARDAN ÇOK DAHA ESKİ

Araştırma ekibi dördüncü bir mağarada ise 115 bin yıl eskiden kalma delinmiş deniz kabukları ve içinde farklı renk pigmentleri karışımları olan bir kap buldu. Afrika'da bulunan ve modern insana ait olduğu tahmin edilen benzer kalıntıların ise en geç bundan 70 bin yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor.

Science Advances adlı bilim dergisinde yayımlanan makalede ise buna gönderme olarak, Neandertal insanı ve modern insanın en az 500 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen ortak atasının sembolik düşünme yetisine sahip olduğu çıkarımına yer veriyor.

Son bulgular yıllardır devam eden Neandertaller ve diğer eski insan türlerinin sanat gibi maneviyata dayalı edimleri ortaya koyabilecek kapasitede olup olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Şimdiye kadar birçok araştırmacı bu tür kabiliyetlerin sadece modern insana has olduğunu savunuyordu.

URANYUM-TORYUM METODU KULLANILDI

Resimler İspanya'nın kuzeyindeki La Pasiega mağarasında, güney batısındaki Maltravieso mağarasında ve güneyindeki Ardales mağarasında bulundu. Ancak sadece el izleri ve geometrik şekillerin ne zaman yapıldığı uranyum-toryum metoduyla belirlendi. Bu bağlamda uzmanlar söz konusu mağaralarda bulunan resimlerde kullanılan renk pigmentlerinin üzerindeki tuz katmanlarını inceledi. Bulunan hayvan çizimlerinin ise daha yeni tarihli olabileceği belirtildi.

Araştırmacı Alistair Pike "Aldığımız sonuçlar, İspanya'nın üç bölgesindeki mağaralardaki resimlerin şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha eski olduğunu ortaya koydu" şeklinde konuştu.

Bilim insanları "Science" ve "Science Advances" dergilerinde yayımlanan son bulguların evrimin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek açısından çok büyük sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor. (Deutsche Welle)