En eski fosil
Beyazdeniz kıyılarında, tam 558 milyon yıl öncesine ait bir fosil bulundu. Çok hücreli bir hayvan türüne ait bu fosille, dünya üzerinde ‘hayatın başlayışı’ bir anda tam 18 milyon yıl daha geriye gitti.
Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden (ANU) araştırmacılar, Rusya’nın kuzeybatısında, Rusya ile Finlandiya arasındaki Beyazdeniz kıyılarında, Ediakara dönemine ait tam 558 milyon yıllık bir canlı fosili buldu. Kayıtlara ‘bugüne kadar bulunan en yaşlı canlı izi’ olarak geçen fosilin, Dickinsonia soyağacına mensup çok hücreli bir hayvana ait olduğu belirlendi. Görünüş olarak kaburga benzeri ayrımlara sahip dev bir deniz anasını andıran 1.4 metre uzunluğundaki fosil, kayıtlara geçen en eski hayvan fosili oldu. Bilim insanları, yeryüzünde ilk çok hücreli kompleks organizmaların ortaya çıktığı Ediakara dönemine ait canlıları karakterize etmekte zorlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle