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    En çok yabancı savaşçı Rusya’dan

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    20.02.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği’nin sınırlarından sorumlu birimi Frontex’in yayımladığı 2018 Risk Analizi’nde yabancı savaşçılara ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı. Frontex verilerine göre Irak ve Suriye’ye terör örgütlerinin yanında savaşmaya gidenlerde ilk sıra Rusya’nın (3 bin 417) oldu.

    Bu ülkeyi ise Suudi Arabistan (3 bin 244), Ürdün (3 bin) ve Tunus (2 bin 926) izledi. AB üyeleri arasında bölgeye en çok vatandaşı yabancı savaşçı olarak giden ülke ise Fransa. Frontex belgesinde yer alan verilere göre Fransa’dan Irak ve Suriye’ye bin 910 yabancı savaşçı gitti. Yabancı savaşçıları geldikleri ülkelere geri dönüşüne ilişkin tablo ise şu şekilde oluştu: Tunus (800), Suudi Arabistan (760), Rusya (400), Fransa (271) ve Ürdün (250).

    Yabancı savaşçıların bölgesel dağılımına ilişkin sıralama ise şu şekilde: Eski Sovyet cumhuriyetleri (8 bin 717), Ortadoğu (7 bin 54), Batı Avrupa (5 bin 718), Mağrip (5 bin 319), Güney ve Güneydoğu Asya (bin 568), Balkanlar (845), Kuzey Amerika (439).

    Ekim 2017’de Soufan Center tarafından yapılan bir çalışmada, 110’dan fazla ülkeden 40 binden fazla kişinin Deaş’a katıldığına, 33 ülkeden 5 bin 600 yabancı savaşçının dönüş yaptığına dikkat çekilmişti. Radikalleşme Farkındalık Merkezi’nin benzer nitelikli bir çalışmasında da Avrupa’da ikamet edip de Irak, Suriye ve Libya’da Deaş için savaşmaya giden beş binden fazla yabancı savaşçının yaklaşık yüzde 30’unun Avrupa’ya döndüğü vurgulanmıştı.

    Etiketler: Frontex , AB , gazetehaberleri
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