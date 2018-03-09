En çok uyuşturucu kullanılan şehirleri kanalizasyon suyu ele verdi

AVRUPA’nın 56 şehrinde kanalizasyon suyu örneklerinin laboratuvar sonuçlarına göre kokain kullanımında Barselona ilk sırada yer alıyor. Bunu sırasıyla İsviçre’nin Zürih şehri ve Belçika’nın Anvers şehri takip ediyor. Raporda kokain kullanımında Belçika, Hollanda, İspanya ve İngiltere Avrupa’da başı çeken ülkeler arasında olduğu yer alıyor. Diğer yaygın bir uyuşturucu türü olan MDMA (ecstasy) kullanımında, Amsterdam, Eindoven ve Anvers ilk üç şehir olarak tespit edildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA),her yıl Avrupa’nın farklı şehirlerinden bir hafta boyunca her gün kanalizasyon suyu örnekleri alarak uyuşturucu haritaları çıkartıyor.

Raporunda dikkat çeken başka bir nokta ise halüsinasyon etkisi yapan metamfetamin uyuşturucusunun daha çok Doğu Avrupa şehirlerinde kullanıldığı, Batı Avrupa’da bu uyuşturucunun kısıtlı kullanıldığı sonucunun çıkmış olması oldu.