En çok gülmekten gözleri yaşaran kullanılıyor
JAPONYA’da 1990’lı yılların sonunda mesajlaşmada kullanılan semboller olarak ortaya çıkan emojiler, duyguların daha iyi ifade edilmesi için sohbetlerin vazgeçilmezi oldu.
2014’ten bu yana da 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlandı. Twitter’daki emojileri gerçek zamanlı takip eden emojitracker.com’a göre, Twitter´da en çok kullanılan emoji, gülmekten gözleri yaşaran emoji.
16 Temmuz itibarıyla Twitter’da 2.2 milyardan fazla gülmekten gözleri yaşaran emoji kullanıldı.
Bunu 1 milyardan fazla bir sayıyla kalp emojisi takip ediyor.
Türkiye’de en çok kalp emojisi kullanılıyor.
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