‘En büyük katedral’ ve cami yan yana
Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusunda ‘Ortadoğu’nun en büyük kilisesi’ ve camisi açıldı.
Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli caminin isminin ‘El-Fettah el-Alim’, 8 bin kişiyi alabilen katedralin adının ise ‘Mesih’in Doğuşu’ olduğu belirtildi. Katedralde de Mısırlı Ortodoks Hıristiyanların her yıl 7 Ocak gecesi yaptığı Noel ayini düzenlendi; camide ise yatsı ezanı okundu ve ilk namaz kılındı. Katedral açılışına katılan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi açılışı ‘tarihi bir an’ olarak nitelendirdi.
TRUMP’TAN TWEET
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da açılan dev katedralle ilgili “Mısır’daki dostlarımızın Ortadoğu’nun en büyük katedralini açmasından heyecan duyuyorum. Cumhurbaşkanı Sisi ülkesini daha kapsayıcı bir geleceğe taşıyor” diye tweet attı. Mısır’da nüfusun yüzde 10’unu oluşturan Kıpti Hıristiyanlara yönelik terör saldırıları artmıştı. Mısır’da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013’te darbe ile devirerek göreve gelen Sisi, uluslararası arenada ülkedeki Hıristiyan azınlığın koruyucusu olarak anılmak istese de azınlıkların korunması için gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
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