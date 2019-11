En büyük destekçisinden Trump'a: Gitmelisin

Trump'ın büyük destekçisi olan Ann Coulter, Trump'ın politikalarının beklentileri karşılamadığını söyledi.

Coulter Twitter hesabı üzerinden Trump'a cevap verdi.

ABD Başkanı'nın Twitter hesabından Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) katılımcılarından bazılarını 'zorlu' ve 'sertleşmiş suçlular" olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Twitter kullanıcılarından da oldukça büyük tepki gören Trump'ın tweetini alıntılayan Coulter, "Tamam öyle. Pes ediyorum. Onlar kalabilir. Sen gitmelisin." dedi.

Okay, that does it. I give up. They can stay. You must go. https://t.co/D6G2YPe8QI