En büyük destekçisinden Trump'a: Gitmelisin
ABD’nin bilinen en eski Trump destekçisi muhafazakâr yorumcularından olan ve “Trump’a güveniyoruz” isimli kitabın yazarı Ann Coulter, beklenmedik bir açıklama yaptı.
Trump'ın büyük destekçisi olan Ann Coulter, Trump'ın politikalarının beklentileri karşılamadığını söyledi.
Coulter Twitter hesabı üzerinden Trump'a cevap verdi.
ABD Başkanı'nın Twitter hesabından Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) katılımcılarından bazılarını 'zorlu' ve 'sertleşmiş suçlular" olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla oldu.
Twitter kullanıcılarından da oldukça büyük tepki gören Trump'ın tweetini alıntılayan Coulter, "Tamam öyle. Pes ediyorum. Onlar kalabilir. Sen gitmelisin." dedi.
Okay, that does it. I give up. They can stay. You must go. https://t.co/D6G2YPe8QI— Ann Coulter (@AnnCoulter) November 12, 2019
Amerika Başkanı Donald Trump geçtiğimiz yıl, yaklaşık 800 bin göçmenin sınır dışı edilmesini engelleyen ve DACA olarak bilinen programın "muhtemelen öldüğünü" söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yüz binlerce yasa dışı göçmenin ABD'de kalmasını sağlayan DACA programıyla ilgili yeni bir uzlaşmaya da sıcak bakmadığını belirtmişti.
Çocukken anne babaları tarafından Amerika’ya getirilen yaklaşık 800 bin göçmeni koruyan programın geleceği ülkede en önemli gündem maddelerinden biri.
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