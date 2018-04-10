En acı biber koması
NEW York’taki ‘acı biber yeme yarışması’nda dünyanın en acı biberi kabul edilen ‘Carolina Reaper’ı yiyen 34 yaşındaki bir adam hastanelik oldu.
Biberi yedikten saniyeler sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikâyetleriyle kıvranmaya başlayan genç adam, ağrılar birkaç gün dinmeyince acile kaldırıldı.
Acı tutkunu adamın baş ağrısı, ‘gök gürültüsü’ tipi olarak adlandırıldı, baş ve boyun bölgesindeki kan damarlarında geçici büzüşme tespit edildi.
Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sisteminde sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi varken ‘Carolina Reaper’ biberinde 2 milyondan fazla.
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