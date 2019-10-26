Eminem’e Ivanka şarkısı sorgusu
ABD’li rapçi Eminem, iki yıl önce çıkardığı ‘Framed’ (Çerçeveli) isimli şarkısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump’a yönelttiği ifadeler nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandı.
Buzzfeed News’e göre gizli servis yetkilileri avukatları aracılığıyla 2018’in Ocak ayında ünlü rapçiye ulaştı. Ancak konunun üstünde çok durmayan gizli servis, dosyanın savcılığa sevk edilmesine gerek görmedi. Söz konusu ihbarcının magazin sitesi TMZ’nin bir muhabiri olduğu öne sürülüyor. Muhabirin, “Ivanka Trump’a yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle Eminem’i soruşturup soruşturmadığınızı bilmek istiyorum” ifadeleriyle Gizli Servis’e e-posta attığı belirtiliyor. Eminem, söz konusu şarkıda Ivanka Trump’tan “küçük, budala ve sarışın kız” diye söz ediyor. Gerçek adı Marshall Bruce Mathers III olan Eminem, Grammy Ödülü sahibi.
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