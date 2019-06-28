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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.06.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programında

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Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programında

Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı.

Japonya First Lady'si Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

Osaka Doğu Bahçesi'nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti.

Lider eşleri daha sonra Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi.

Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, programın ardından lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.

Twitter hesabı üzerinden resmi eş programına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "G20 Zirvesi resmi eş programında Japonya First Lady'si Abe Akie ev sahipliğinde Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldik. Bu vesileyle ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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