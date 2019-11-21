Emilia’nın itirafı
FENOMEN dizi Game of Thrones’ta (Taht Oyunları) Khaleesi’yi canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke (33), “Bazı korkutucu çıplak sahnelerimden önce ağlıyordum” dedi.
Clarke, çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen dizi ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını, “Hayranları hayal kırıklığına uğratırsın” gibi yanıtlarla karşılaştığını anlattı. Clarke, “Metinleri okuduktan sonra ‘Bir bit yeniği var’ dedim. Oyunculuk okulunu yeni bitirmiştim. 23 yaşındaydım. Daha önce hiç böyle bir film setinde bulunmamıştım” ifadelerini kullandı.
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