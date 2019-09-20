Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEmekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış
GeriDünya Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.09.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış

Berlin'de bir kişinin, emekli maaşını almak için annesinin cesedini yaklaşık iki buçuk yıl bodrum katında sakladığı ortaya çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, emekli maaşını alabilmek için annesinin cesedini yaklaşık iki buçuk yıl bodrum katındaki kömürlükte sakladığı tespit edildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Uwe H'nin annesi Gerda Anna Marie 3 Mayıs 2017'de 85 yaşındayken vefat etti.

Uwe H. de annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için bir yapı markete giderek tabut için tahta ve koku önleyici malzemeler satın aldı.

Daha sonra kendi yaptığı tabuta annesinin cesedini koyan Uwe H, tabutu bodrum katında yer alan kömürlüğe koyarak kapısını kilitledi.

Uwe H'nin 5 Eylül'de bir tanıdığıyla kavga etmesinin ardından eve gelen polisin evde ikamet kaydı bulunan Gerda Anna Marie'yi de sorması ve çelişkili cevaplar alınca evde ve bodrum katta arama yapması sonucu cesedi tespit ettikleri belirtildi.

"ANNEM DE BÖYLE İSTERDİ"

Bin 470 avro emekli maaşının 950 avrosu ile kira ödediğini öne süren Uwe H. ifadesinde, ''Hayat standartlarımı bozmamak için bunu yaptım. Annem de böyle isterdi.'' dedi.

Komşulara annesinin İspanya'da uzun süre kalacağını söylediği belirtilen 57 yaşındaki Uwe H'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ancak hakkında defin yasasına aykırı tutum ve haksız yere kazanç elde etmekten soruşturma açıldığı ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Ruslar gemilere el koymuştu... Bir Kuzey Koreli öldü
AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak
ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'