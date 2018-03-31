Elysee 7’lisi
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ana bileşenini terör örgütü PKK/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetini önceki gün Elysee Sarayı’nda kabul etti.
7 kişilik heyet, Elysee Sarayı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eşbaşkanı Asya Abdullah’ın da yer aldığı heyetle görüşme ve sonrasındaki açıklamalar Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe yol açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle