Elon Musk’tan Türkiye’ye Tesla ve kebap sürprizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
29.05.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Elon Musk’tan Türkiye’ye Tesla ve kebap sürprizi

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Elon Musk’tan Türkiye’ye Tesla ve kebap sürprizi

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap verdi. Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak ve Elon kebap yiyecek.

Elektrikle çalışan ve tamamen sürücüsüz otomobil hedefine çok yaklaşan Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, kendisine yönetilen Türkiye sorularını samimi şekilde yanıtladı.

Twitter kullanıcısı Utku Şimşek tarafından iletilen “Hey Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde inşa edilecek mi? Bu harita sizin resmi açıklamanız mı?” sorusuna yanıt, gecikmeden geldi.

Elon Musk’tan Türkiye’ye Tesla ve kebap sürprizi

Elon Musk; “Superchargers sonuçta tüm bölgeyi kapsayacak” dedi ve Tesla’nın kısa süre içerisinde ülkemizde resmi bir dağıtıcı üzerinden satılmasını ve Tesla Türkiye ofisinin kurulmasını bekleyen teknoloji tutkunlarına umut verdi.

Bu bilgilerin hemen ardından, gülümseten bir gelişme daha yaşandı. Twitter’daki TeslaTurk hesabından paylaşılan ve Tesla fanatiklerinin kaydettiği “Sevgili Elon, Türk kebabı seni bekliyor” mesajına da CEO tarafından; “Teşekkürler” diye yanıt verildi.

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