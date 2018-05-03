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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
03.05.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

Elon Musk’ın kaba yorumları, bir gecede 2 milyar dolar zarara yol açtı

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Elon Musk’ın kaba yorumları, bir gecede 2 milyar dolar zarara yol açtı

ABD’li girişimci Elon Musk, California’da katıldığı bir toplantıda, bir analistin sorusuna karşılık, ‘sıkıcı, aptalca’ yorumunu yaptı. Bunun ardından Musk, bir diğer analistin sorduğu soruya da ‘çok yavan, beni öldürüyor’ diyerek yanıt verdi. Ancak Musk’ın bu kaba yorumları, Tesla Motors’a pahalıya mâl oldu... Musk’ın tepki çeken bu sözleri, sahibi ve CEO’su olduğu Tesla Motors’un hisselerinde bir gecede 2 milyar dolar değer kaybına yol açtı...

Tesla Motors’un sahibi ve CEO’su olan Elon Musk’ın bir toplantıda sarf ettiği kaba sözler, sadece katılımcıların değil piyasaların da tepkisini çekti. ABD’li köklü yatırım şirketi Bernstein’in üst düzey analistlerinden Toni Sacconaghi, California’da önceki gün gerçekleşen bir oturuma telekonferans yoluyla katılan Musk’a, yeni üretilecek Tesla 3 model arabaların kârlılığıyla ilgili bir soru yöneltti. Musk bu soruya karşılık, “Aferdersiniz. Sıradaki. Sıkıcı, aptalca sorular hoş değil. Sıradaki?” diyerek yanıt verdi.

Ters yanıtıyla katılımcıları bir anda şaşırtan Musk’ın ilginç yorumları ise bununla bitmedi... Bu kez RBC Capital Markets analistlerinden Joseph Spak, Musk’a, Tesla 3 ile ilgili yeni bir soru yöneltti. Soru üzerine 15 saniye bekleyen Musk, suskunluğunun ardından “Bu sorular çok yavan. Bunlar beni öldürüyor” diye cevap verdi.

Elon Musk’ın kaba yorumları, bir gecede 2 milyar dolar zarara yol açtı

Elon Musk'ın konuşmasının ardından, Tesla Motors'un hisseleri gözle görülür bir biçimde düşüşe geçti...

Musk ayrıca, araçlarının otomatik pilot moduyla ilgili olumsuz yorumlar yazan basın mensuplarına da çattı. Musk basın mensuplarına hitaben, “Gazetecilerin, otonominin daha az güvenli olduğunu insanlara düşündürtmesi oldukça sorumsuz bir hareket. Muhtemelen insanlar otomotik pilotu kapatıyor ve sonra da ölüyor. Buna çok sinirleniyorum” dedi.

Elon Musk’ın bu sözleri, katılımcılara saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti. İlginç olan ise Musk’ın bu sözlerine, piyasaların verdiği tepki oldu. Tesla Motors’un günün başında hisse bedeli 301.15 milyar dolar olan hisse bedeli, Musk’ın bu sözlerinin ardından günü 2 milyar dolar zararla, 278 milyar dolarla kapattı.

 

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