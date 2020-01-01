Elini tutan kadına tepkisi çok konuşuldu! O anlar saniye saniye görüntülendi
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etmek için bulunduğu Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki gösterdi. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Francis'in oldukça sinirlendiği görüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle