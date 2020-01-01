Elini tutan kadına tepkisi çok konuşuldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu. Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Francis'in oldukça sinirlendiği görüldü.