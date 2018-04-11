Elektrotlu hisler bunlar
ABD’nin California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, 3 yıl önce omurilik hasarı nedeniyle boyundan aşağısı felç olan hastaya tekrar ‘his’ vermeyi başardılar.
Uzmanlar, felçli hastanın beyninin ‘somatosensori korteksi’ne iki çok küçük elektrot dizisi yerleştirdiler.
Sonuçları “eLife” dergisinin nisan sayısında yayımlanan operasyonda, bu elektrotlar kullanılarak, beynin bu bölgesindeki nöronlar çok küçük elektrik titreşimleriyle uyarıldı.
İşlem sonrası felçli hasta, sıkma, vurma, yukarı devinim gibi farklı doğal dokunuş ve hareketleri yeniden hissetmeye başladı.
Uzmanlar, bu tür doğal hislerin ilk kez ‘korteks içi uyarımla’ harekete geçirildiğine işaret ettiler.
Somatosensori korteks, beyinde hem proprioseptif (hareket hissi veya bedenin boşluktaki durumu) hem de kütanöz (baskı, titreşim, dokunma ve benzerleri) hisleri yöneten bölüm olarak biliniyor.
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