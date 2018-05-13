Elektrikli seçim
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesi sonrası dün ilk kez parlamento seçimleri yapıldı. İlk defa biyometrik ve elektronik oylama sisteminin kullanıldığı seçimlerde, katılım oranı yüzde 44 ile rekor düzeyde düşük gerçekleşti.
IRAK’ta dün yapılan parlamento seçimlerinde ilk kez elektronik oylama yapıldı. Sandık başında biyometrik kimlik kullanıldı, parmak izi eşleştirildi. Oy pusulası özel bir kalemle işaretlendi, okuyucudan geçirildi ve sayılan oylar, uydu ile Bağdat’taki merkeze gönderildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi muhalefetinden Goran (Değişim) Hareketi, sistemin hacklendiğini iddia etti. İddialar üzerine, Kerkük seçim kurulunun önünde protesto gösterileri yapıldı.
Irak seçim komisyonu seçimlere katılımı yüzde 44 olarak duyururken, bu oranın rekor düzeyde düşük olduğu belirtildi. Öte yandan, seçim gününde Kerkük’te meydana gelen iki ayrı patlamada 9 kişi öldü. Kerkük’ün güneyindeki bir seçim merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 2 seçmen ve bir gözlemci yaşamını yitirirken, aynı bölgede DEAŞ tarafından yola döşenen mayınların patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi öldü.
ABD-İRAN REKABETİ
7 bin adayın olduğu seçimlerde parlamentoya 329 kişi girebilecek. Seçimlerde ise üç isim başbakanlık yarışında öne çıkıyor. Bunlardan ilki mevcut Başbakan Haydar el-İbadi, diğer isim eski başbakan Nuri el-Maliki, üçüncü önemli aday da Şii milis Bedir Örgütü’nün lideri Hadi el-Ameri. Irak seçimleri bir yandan da ABD ile İran arasındaki bölgesel mücadelenin tezahürü olarak görülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DEAŞ zaferinin ardından ilk parlamento seçimlerini gerçekleştiren Irak’ı tebrik ederek, yeni parlamentonun tüm Iraklılar için kapsayıcı olması çağrısında bulundu.
BAŞBAKAN İBADİ’YE AYRICALIK YOK
Irak Başbakanı Haydar İbadi, sıkı şekilde korunan Yeşil Bölge’de oyunu kullanan devlet yetkililerin aksine, doğduğu bölge Karrada’da bir seçim merkezine giderek oyunu verdi. Iraklı güvenlik gücü, seçim merkezine girerken İbadi’nin de üstünü aradı. İbadi de kollarını kaldırarak üstünü arayan askere yardımcı oldu.
SALİHİ’DEN ELEŞTİRİ
Önceki gün seçim başlamadan önce Irak Türkmen Cephesi’nin lideri Erşad Salihi, Kerkük’te oy kullanılacak cihazların arızalanması üzerine tamir edilmeleri için başkent Bağdat yerine Kürt bölgesi Süleymaniye’ye götürülmelerini eleştirdi. Salihi, elektronik cihazlarda meydana gelen arızaların, seçim sürecinin güvenilirliği üzerinde olumsuz etki yaptığını ifade etti.
Şİİ OYLARI BÖLÜNECEK
Her ne kadar ABD ve İran herhangi bir adayı desteklediğine yönelik kamuoyuna açıklama yapmasa da Amerikalıların, Batı’ya daha yakın buldukları İbadi’yi, Tahran’ın ise Hadi el-Ameri’yi desteklediği biliniyor. Ameri’nin seçimlerdeki en büyük kozu terör örgütü DEAŞ’a karşı verdikleri başarılı mücadele. İran’a yakınlığıyla bilinen Şii milislerin çatı örgütü Haşdi Şabi’den de çok sayıda milletvekili adayı var. Washington Post’a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, İran’ın Irak’ta güçlenir gibi gözükmekle birlikte aslında Şiilerin oylarının güçlü üç aday arasında dağılarak İran yanlısı bir Şii hükümetinin kurulması ihtimalini eskisine kıyasla azalttığını iddia etti.
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