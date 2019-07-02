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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Elektrikli otomobil motor sesi çıkaracak

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Elektrikli otomobil motor sesi çıkaracak

Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Temmuz itibariyle elektrikli otomobillerde yapay motor sesi çıkaran cihaz kullanılması zorunlu hale geldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) aldığı yeni kararla, sessiz çalışan elektrikli otomobillerde yapay motor sesi çıkaracak ‘Akustik Araç Uyarı Sistemi’ (AVAS) kullanılması zorunlu hale geldi. Kararla birlikte özellikle görme engellilerin, kısmi görme kaybı yaşayanların, yaşlıların ve çocukların yol güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

19 KM HIZDA DEVREYE GİRİYOR

Trafikte neredeyse tamamen sessiz çalışan elektrikli otomobilleri görmeden fark etmenin zorlaşması, kararın arkasındaki en büyük neden. AVAS’ın takıldığı otomobil 19 km/s hıza ulaştığında sesin, otomatik olarak devreye gireceği belirtiliyor. Görme engellilere yönelik çoğu sivil toplum kuruluşu, kararı memnuniyetle karşılasa da elektrikli otomobillerin ulaştığı her hız seviyesi için, ses tonunun değiştirilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

İngiltere’de uyarı sisteminin 2021 yılından itibaren sadece yeni model otomobillerde değil, tüm elektrikli otomobillerde kullanılmaya başlanması bekleniyor. ABD’de de ise Eylül 2020’den itibaren hibrit ve elektrikli otomobillerde yapay motor sesi kullanmak zorunlu olacak.

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