Elektrikli otomobil motor sesi çıkaracak
Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Temmuz itibariyle elektrikli otomobillerde yapay motor sesi çıkaran cihaz kullanılması zorunlu hale geldi.
Avrupa Birliği’nin (AB) aldığı yeni kararla, sessiz çalışan elektrikli otomobillerde yapay motor sesi çıkaracak ‘Akustik Araç Uyarı Sistemi’ (AVAS) kullanılması zorunlu hale geldi. Kararla birlikte özellikle görme engellilerin, kısmi görme kaybı yaşayanların, yaşlıların ve çocukların yol güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
19 KM HIZDA DEVREYE GİRİYOR
Trafikte neredeyse tamamen sessiz çalışan elektrikli otomobilleri görmeden fark etmenin zorlaşması, kararın arkasındaki en büyük neden. AVAS’ın takıldığı otomobil 19 km/s hıza ulaştığında sesin, otomatik olarak devreye gireceği belirtiliyor. Görme engellilere yönelik çoğu sivil toplum kuruluşu, kararı memnuniyetle karşılasa da elektrikli otomobillerin ulaştığı her hız seviyesi için, ses tonunun değiştirilmesi gerektiği de ifade ediliyor.
İngiltere’de uyarı sisteminin 2021 yılından itibaren sadece yeni model otomobillerde değil, tüm elektrikli otomobillerde kullanılmaya başlanması bekleniyor. ABD’de de ise Eylül 2020’den itibaren hibrit ve elektrikli otomobillerde yapay motor sesi kullanmak zorunlu olacak.
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